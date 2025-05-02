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Yenice'de Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası Yapıldı

Yenice'de Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası Yapıldı
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Yenice ilçesinde, Cuma namazının ardından vatandaşlar, kuraklık nedeniyle yağmur duası etmek üzere bir araya geldi. İlçe müftüsü Baki Gümüş'ün öncülüğünde yapılan duada, yağmur için eller yere çevrildi.

Yenice'de Cuma namazı sonrası yağmur duası

Yenice'de kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duası etti

Yenice'de dua sırasında eller bu sefer yere çevrildi, vatandaşlar yağmur duası etti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde vatandaşlar Cuma namazı aradından yağmur duası etti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde vatandaşlar Cuma namazı için bir araya geldi. Cemaat Cuma namazının ardından camiinin avlusunda toplandı. Yaşanan kuraklık nedeniyle İlçe müftüsü Baki Gümüş ile beraber vatandaşlar yağmur duası etti. Kalabalık ilçe müftüsünün yaptığı dua sırasında yağmurun gelmesi için ellerini yere doğru çevirerek amin dedi.

Yapılan dua sırasında İlçe Müftüsü Gümüş, "Susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat nasip eyle Yarabbi. Ey yüce Allahım bize yağmur nasip eyle. Rahmetini bereketini, keremini, inayetini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI KOLAŞ - Yerel
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