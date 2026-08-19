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Şavşat'ta köy yolu tepkisi: 'Kendi evime gidemedikten sonra yaylaya gitmenin anlamı yok'

Şavşat'ta köy yolu tepkisi: 'Kendi evime gidemedikten sonra yaylaya gitmenin anlamı yok'
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YENİ Parti Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, köy yolları bakım beklerken yayla yollarına öncelik verilmesine tepki gösterdi. Gülel, iki ay kullanılan yayla yolları için çalışma yapıldığını, köy yollarına ise bakım yapılmadığını belirterek, 'Kendi köyümüzün yolu yokken yayla yolu yapmak nedir? Rüzgar gülleri için altyapı mı hazırlanıyor?' dedi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - YENİ Parti Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, köy yolları yerine yayla yollarının öncelikli olarak yapılmasına tepki göstererek, "Kendi evime gidemedikten sonra yaylaya gitmenin bir anlamı yok" dedi.

Gülel, Artvin'in Şavşat ilçesinde köy yolları bakım beklerken dağ ve yayla yollarına öncelik verilmesi tepki gösterdi.

İlçenin Savaş ve Çavdarlı'nın da arasında bulunduğu 5-6 köye giden yolları gösteren Gülel, şöyle konuştu:

"Ayrıca Şavşat'ı Ardanuç üzerinden Artvin'e bağlayan alternatif yoldur. O yolda herhangi bir heyelan olduğunda sürücüler bu yolu da kullanmaktadır. Bu yoldan Ardanuç üzerinden Artvin'e inilebilmektedir. Aslında rehabilite edilirse Artvin'e inmek için çok daha kısa bir yoldur burası. Ama yolun durumunu görüyorsunuz. Yolun çok büyük bölümünde betonlarda kırılma var, asfaltlar kalkmış durumda. Zaten asfalt da değil; beton ve satıh kaplama yapılmış bölgeler.

"KÖYLERİN YOLLARI YOK"

Şavşat'ın köylerinin yolu yok. Hopa'nın köylerinin yolu yok. Kemalpaşa'nın köylerinin yolu yok. Gelsinler, gezelim. Bunun ne kadar akla ve mantığa sığan bir davranış olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bir buçuk aydır Özel İdare'nin araçları ve iş makineleri Bilbilan Yaylası'nda Hopa ve Kemalpaşa yaylalarının yolunu yapıyor. İki ay kullanılan bölgede yol iyileştirme çalışmaları yapıyorlar ama köylerimizin yolunu görüyorsunuz. Daha kötü yerler var. Hiç sergi bile yapılmamış yollar var. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

"KENDİ KÖYÜMÜZÜN YOLU YOKKEN YAYLA YOLU YAPMAK NEDİR?"

Biz yayla yolları yapılmasın demiyoruz. Ama öncelikle kendi evime gidemedikten sonra yaylaya gitmenin bir anlamı yok. Yayla yolları da yapılsın ama öncelikle köy yollarımız yapılsın. Burada mevsim zaten kısa. Şu anda Şavşat'ın ve Artvin'in diğer ilçelerinde de doğru düzgün köy yollarına bakım yapılmadı. Bu sene köy yollarına çivi çakılmadı. Gitmişler yayla yolunu yapıyorlar. Yayladaki arkadaşlarımız da bu durumdan şikayetçi. Kendi köyümüzün yolu yokken yayla yolu yapmak nedir? Burada başka bir amaç mı vardır?'

O bölgede rüzgar gülleri yapılacak. Rüzgar gülleri için altyapıyı mı hazırlıyorlar? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz."

Kaynak: ANKA
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