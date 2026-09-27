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YENİ Parti, Muğla'nın 13 ilçesinde başkanlarını ön seçimle belirledi

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YENİ Parti, Muğla'nın 13 ilçesinde başkanlarını ön seçimle belirledi
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YENİ Parti'nin ilçe başkanlıkları ön seçimleri kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinde üyeler sandık başına gitti ve 13 ilçe başkanı belirlendi. Menteşe'de Batuhan Kıloğlu, Bodrum'da Tuna Işın, Dalaman'da Bilal Sarıhan ve diğer ilçelerde seçilen isimler ilçe başkanı oldu.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - YENİ Parti'nin ilçe başkanlıkları ön seçimleri kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinde üyeler sandık başına gitti. Gerçekleştirilen seçimlerde 13 ilçe başkanı belli oldu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, il ve ilçe başkanları ile Genel Başkan'ın tüm üyelerin katılımıyla seçilmesi sözü çerçevesinde YENİ Parti üyeleri ilçelerde sandık başına gitti.

Muğla'da da üyelerin oy kullandığı kongrelerde 13 ilçede başkanlar belirlendi.

Menteşe'de Batuhan Kıloğlu, Bodrum'da Tuna Işın, Dalaman'da Bilal Sarıhan, Datça'da Ege Curacı, Fethiye'de Mustafa Koyuncu, Köyceğiz'de Tanju Satılmış, Kavaklıdere'de Cengiz Doğan, Marmaris'te Ali Bedir, Milas'ta Yiğit Nur Alkaya, Ortaca'da Umut Sivas, Seydikemer'de Tuğrul Yılmaz, Ula'da Gürkan Aktaş ve Yatağan'da Ozan Gürpınar ilçe başkanı oldu.

Kaynak: ANKA
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