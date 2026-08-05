YENİ Parti Bodrum İlçe Örgütü Kuruldu: 'İktidar Mücadelesini Devam Ettireceğiz'

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - YENİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı Tuna Işın, ilçe örgütünün kuruluşuna ilişkin gerekli evrak ve belgeleri Bodrum Kaymakamlığı'na teslim ederek, "Yarıda bıraktığımız iktidar mücadelesini YENİ Parti çatısı altında devam ettireceğiz" dedi.

Işın, ilçe örgütünün kuruluşuna ilişkin gerekli evrak ve belgeleri Bodrum Kaymakamlığı'na teslim etti. Kaymakamlık binası önünde açıklamalarda bulunan Işın, genel merkez tarafından görevlendirildiklerini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bugün itibariyle kaymakamlığa dilekçemizi vermeye geldik. Kurucu ilçe yönetimi ve ilçe başkanı olarak genel merkezimiz tarafından bize görev verildi. Yarıda bıraktığımız iktidar mücadelesini YENİ Parti çatısı altında tekrar devam ettireceğiz. Emekli, emekçi, tarım işçisi, ekonomiyi ilgilendiren her alanda sahada olmaya devam edeceğiz. Bizim için tek bir mücadele var, iktidar mücadelesi. Yurttaşlarımızı bu ekonomik kıskançlıktan kurtarmak. Tek derdimiz bu."

Kaynak: ANKA