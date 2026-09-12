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Yeni nesil çeyizde sadelikten yana

Yeni nesil çeyizde sadelikten yana
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Eskişehir’de çeyizlik ürünler satan Kübra Ceylan, yeni nesil gençlerin el işi yapma ürünler yerine sadelikten yana olduklarını ve çeyiz geleneğinin ileriki nesillere taşınmayacağını düşündüğünü belirtti.

Eskişehir'de çeyizlik ürünler satan Kübra Ceylan, yeni nesil gençlerin el işi yapma ürünler yerine sadelikten yana olduklarını ve çeyiz geleneğinin ileriki nesillere taşınmayacağını düşündüğünü belirtti.

Genç kızlar yıllar öncesinden işlemeli danteller, havlular ve nevresim takımları biriktirerek çeyiz sandıklarına veya özel kutulara koyarak çeyizler oluştururdu. Eskişehir'de 7 senedir çeyizlik ürün satan esnaf Kübra Ceylan, yeni nesil genç kızların işlemeli ürünler yerine sade ve kullanım pratikliği sağlayan eşyaları tercih ettiklerini belirtti. Eski dönemlerde yapılan çeyiz sandıklarının günümüzde yapılmadığını anlatan Ceylan, yeni nesil genç kızların gelenek ve göreneklerden uzaklaştıklarını düşündüğünü söyledi.

"Eskiden yapılan sandık dolusu çeyizlerimiz kalmadı"

Günümüzde yapılan çeyizlerde tercihlerin değiştiğini söyleyen Kübra Ceylan, "Yeni nesil gençler işlemeli çeyizler yerine daha düz, sade modelleri tercih ediyorlar. Birazda kullanım pratikliği açısından kendilerini günlük hayatta daha rahat ettirebilecek ürünler seçiyorlar. Yeni nesil sadelikten yana; el işine, el emeğine maalesef artık çok önem vermiyorlar. Artık çeyiz yapmıyorlar. Eskiden yapılan sandık dolusu çeyizlerimiz kalmadı artık. Yeni nesil gençlerimiz işin pratiklik açısını düşünüyorlar. Kullanım açısından kolay ve kendilerini günlük hayatta rahat hareket ettirebilecekleri ürünlere yöneliyorlar" dedi.

"Geleneklerimiz ve göreneklerimizden uzaklaşıyoruz"

Gençlerin çeyiz oluşturmaya devam etmeyeceklerini düşünen Kübra Ceylan, "Son 2 yıldır gri tonları çok fazla talep görüyor. Her şeyleri gri alıyorlar. Nevresimlerde düz modellere yöneliyorlar. Eskisi gibi çiçekli ve dantelli nevresimleri tercih etmiyorlar. Pike, dantel salon takımlarını ve örtülerini kullanmak için almıyorlar. Ben çeyiz geleneğinin devam edeceğini düşünmüyorum. Gençlerimizin artık birçoğu üniversiteli, okumuş insanlar. Bu yüzden hepsi de çalışma hayatında oldukları için seçimlerinin ve çeyiz toplama geleneğinin devam edeceğini sanmıyorum. Gün geçtikçe geleneklerimiz ve göreneklerimizden uzaklaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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