Yeni Kiraladığı Eve Elektrik Bağlatamayan Kadirlili Yurttaş: "Herkes Zamlardan Şikayetçi, Bizde Elektrik Yok"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Emine Ağar, beş gün önce kiraladığı eve, sokakta direk olmadığı için elektrik bağlanamadığını öğrendi. Duruma tepki gösteren Ağar, “Biz, dolabımızdaki eşyalarımızı komşunun dolabına koyduk. Telefonlarımızı komşuda şarj ediyoruz. Balkonda oturuyoruz, komşu balkonun ışığını yakıyor, oradan faydalanıyoruz… Herkes şikayet ediyor, ‘elektriğe zam gelmiş, işte şöyle ödeyemiyoruz, böyle ödeyemiyoruz’; bizim elektriğimiz yok, biz ne yapalım” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Emine Ağar, beş gün önce kiraladığı eve, sokakta direk olmadığı için elektrik bağlanamadığını öğrendi. Duruma tepki gösteren Ağar, "Biz, dolabımızdaki eşyalarımızı komşunun dolabına koyduk. Telefonlarımızı komşuda şarj ediyoruz. Balkonda oturuyoruz, komşu balkonun ışığını yakıyor, oradan faydalanıyoruz… Herkes şikayet ediyor, 'elektriğe zam gelmiş, işte şöyle ödeyemiyoruz, böyle ödeyemiyoruz'; bizim elektriğimiz yok, biz ne yapalım" dedi.

Kadirli'nin Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde yeni kiraladığı eve, sokakta direk olmadığı için elektrik bağlanamadığını öğrenen Emine Ağar, duruma tepki gösterdi. Ağar, "Biz, buraya beş gün önce kiraya geldik. Kiraya gelirken baktığımızda hiç dikkat etmedik, elektrik direğinin olup olmadığına. İçeri girdiğimizde baktık, elektrik yok. Ev sahibine sorduk, 'Elektrik neden yok?' Elektrik direği olmadığı için elektrik sıkıntısı olduğunu söyledi. Buradaki komşular da birbirinden alıyormuş, yer altından götürüyormuş birbirlerine. Yani burada direk olmadığı için dağıtım şirketi elektrik aboneliği de veremiyor. Elektrik saatleri var herkeste. Abonelik olmadığı için şirket direk de dikmiyor" diye konuştu.

"KOMŞUNUN BALKONUNDAKİ IŞIKTAN FAYDALANIYORUZ"

Emine Ağar, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Biz, dolabımızdaki eşyalarımızı komşunun dolabına koyduk. Telefonlarımızı komşuda şarj ediyoruz. Balkonda oturuyoruz, komşu balkonun ışığını yakıyor, oradan faydalanıyoruz. Bu yüzyılda bilmiyorum böyle, üç tane çocuk var, karanlıkta oturuyoruz. Yarın bir gün okul açılacak, derslerine çalışacaklar; hepsi bir engel, hepsi bir sıkıntı. Ne olacak, nasıl çözülecek bilmiyoruz ama dağıtım şirketinin bir an önce bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz. Herkes şikayet ediyor, 'elektrik zammı, elektriğe zam gelmiş, işte şöyle ödeyemiyoruz, böyle ödeyemiyoruz'; bizim elektriğimiz yok, biz ne yapalım?"