Yeni göreve başlayan Kaymakamı Özçelik'in ziyaretleri

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komutanlığı ile babası vefat eden Çatakdeğirmen köyü muhtarı Hasan Özdemir'e taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle Bolu'nun Yeniçağ Kaymakamlığı'ndan Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı'na atanan Nurhalil Özçelik, ilçeyi ve kurumları tanımak adına ziyaretlerini sürdürüyor. Bu ziyaretleri çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden kaymakam Özçelik, güvenlik ve asayiş konularında Hizan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak'tan bilgi aldı. Jandarma binası ve çevresinde incelemelerde bulunan Kaymakam Özçelik, başarılı çalışmalarından dolayı personellere teşekkür etti. Vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması için yapılan asayiş uygulamalarının aynı kararlılıkla devam etmesini isteyen Kaymakam Özçelik, kendilerine başarılar diledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretini tamlayan Kaymakam Özçelik, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan ile birlikte Çatakdeğirmen köyüne taziye ziyaretinde bulundu. Babası Hüseyin Özdemir'in vefatı nedeniyle köy muhtarı Hasan Özdemir ve ailesine başsağlığı dileyen Kaymakam Özçelik, ayrıca köy sakinlerinin de sorun ve sıkıntılarını dinledi. Köyde yapılması gereken çalışmalar hakkında talimat veren Kaymakam Özçelik, daha sonra buradan ayrıldı. - BİTLİS