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Yeni Bafra Cumhuriyet Başsavcısı göreve başladı

Yeni Bafra Cumhuriyet Başsavcısı göreve başladı
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Samsun’un Bafra ilçesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Kadir Yalçın Özkubat, yeni görevine başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Kadir Yalçın Özkubat, yeni görevine başladı.

2013 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özkubat, 2014 yılında adli yargı hakim ve savcı adaylığı stajına başladı. Meslek hayatına 2016 yılında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak başlayan Özkubat, daha sonra Elazığ Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu.

2020 yılı yaz kararnamesiyle Bitlis'in Tatvan ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Özkubat, ardından Konya'nın Seydişehir ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttü. Eylül 2025'te Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Özkubat, HSK'nın 2026 yılı kararnamesiyle Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Kadir Yalçın Özkubat, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevine resmen başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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