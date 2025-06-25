Yeni Adalet Sarayı'nda 1,5 Kat Daha Fazla Duruşma Salonu Olacak

Yeni Adalet Sarayı'nda 1,5 Kat Daha Fazla Duruşma Salonu Olacak
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Ankara'da inşaatı devam eden yeni adalet sarayı, 1,537 hakim ve cumhuriyet savcısına ev sahipliği yapacak. 588 duruşma salonu ile adli hizmetlerin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Ankara'daki yeni adalet sarayı ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bin 537 hakim ve cumhuriyet savcısı burada görev yapacak. Her birinin ayrı odaları olacak. 588 adet duruşma salonu olacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan yeni adalet sarayının şantiyesini ziyaret etti. Bakan Tunç, 745 bin 900 metrekare kapalı alanı ile 1537 hakim ve cumhuriyet savcısının burada görev yapacağını duyurdu. Aynı zamanda Tunç, her savcı ve hakimin ayrı odaları olmasıyla birlikte 588 adet duruşma salonu olacağını açıkladı.

"Bin 537 hakim ve cumhuriyet savcısı burada görev yapacak"

İnşaatın 2026'nın sonunda bitimi ve inşaat sonrası hazırlıklarla beraber 2027'nin adli yılında yargı hizmetlerinin Ankara'da daha kaliteli bir mekanda görülmüş olacağını belirten Bakan Tunç, "Sıhhiye, Dışkapı, Yenimahalle, Balgat ve Söğütözü'nde toplam 6 tane farklı yerlerde kiralık binalarda adliye hizmetleri veriliyor. Bunu tek çatı altında birleştirmek çok büyük avantaj olacak. İnşaatta 2 bin 255 kişinin çalıştığını bize söylediler. Burası Türkiye'nin en büyük inşaat şantiyelerinden bir tanesi. Yüzde 30 seviyesine yaklaşmış ama bundan sonraki süreçte daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz. Toplam 745 bin 900 metrekare kapalı alanı var. Hukuk daireleri, ceza daireleri, başsavcılık ve icra daireleri ayrı ayrı bloklardan oluşuyor. Her biri ayrı kapsüllerden, her bir bina bir ilin adliye binası büyüklüğünde. Yeşil bina olmasına, yenilebilir enerjinin kullanılmasına, özellikle doğal aydınlatmaya dikkat edilerek bir proje hazırlandı. Bin537 hakim ve cumhuriyet savcısı burada görev yapacak. Her birinin ayrı odaları olacak. 588 adet duruşma salonu olacak" diye konuştu.

Bakan Tunç, 4 bin 180 araçlık otoparkı, sığınakları ve 610 kişilik konferans salonu olacağını dile getirdi. Proje hayata geçtiğinde, Ankara'daki adliyelerdeki duruşma salonu sayısı 1,5 kat artmış olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

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