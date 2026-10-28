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Yemen ordusu dünden bu yana 1382 saldırıda yaklaşık 440 Husi'yi etkisiz hale getirdi

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Yemen ordusu sözcüsü, dünden bu yana Yemen Şafağı Operasyonu kapsamında Husilere ait hedeflere bin 382 hassas saldırı düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda yaklaşık 440 kişi daha etkisiz hale getirilirken 146 askeri araç ve teçhizat imha edildi veya kullanılamaz hale getirildi.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, dünden bu yana Husi hedeflerine yönelik bin 382 hassas saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu operasyonlar sonucunda, Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından yaklaşık 440 kişi daha etkisiz hale getirilmiş; toplam 146 askeri araç, ağır silah ve muharebe teçhizatı imha edilmiş veya kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, dünden bu yana Yemen Şafağı Operasyonu kapsamında Husilere ait askeri hedeflere yönelik bin 382 hassas saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. En-Nezzili, "Bu operasyonlar sonucunda, Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından yaklaşık 440 kişi daha etkisiz hale getirilmiş; toplam 146 askeri araç, nakliye vasıtası, ağır silah ve muharebe teçhizatı imha edilmiş veya kullanılamaz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu. Farklı cephelerde Husiler üzerindeki askeri baskıyı sürdürdüklerini vurgulayan En-Nezzili, sivilleri korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını hatırlattı.

Suudi Arabistan: "Husilerin Taif yönüne fırlattığı balistik füze önlendi"

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise Husilerin Suudi Arabistan'ın Taif şehri yönüne bir balistik füze fırlattığını açıkladı. El-Maliki, bu füzenin engellendiğini ve imha edildiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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