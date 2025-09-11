Haberler

Yemen'den Fırlatılan Füze İsrail'de Alarm Durumuna Geçirdi

İsrail'in Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik son saldırılarına Husilerden misilleme geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle Necef Çölü başta olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin İsrail'in hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılırken, İsrail basını saldırı nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
