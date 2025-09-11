Yemen'den Fırlatılan Füze İsrail'de Alarm Durumuna Geçirdi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin güneyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı ancak füzenin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrail'in Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik son saldırılarına Husilerden misilleme geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle Necef Çölü başta olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin İsrail'in hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılırken, İsrail basını saldırı nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu. - TEL AVİV