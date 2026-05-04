Yem satışı yapan işletmeler denetlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde yem satışı yapan işletmeler denetlenirken, güvenilir ürün arzının sağlanmasına yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yem satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontroller kapsamında işletmelerin mevzuata uygunluğu incelenirken, ürünlerin güvenilirliği ve satış şartları da değerlendirildi. İlçe tarım ekipleri, vatandaşların güvenilir yem ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Çalışmaların, hem hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı şekilde devam etmesine hem de tüketici güvenliğinin korunmasına katkı sağladığına dikkat çeken Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüzce yem satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Güvenilir yem arzının sağlanması amacıyla kontrollerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı