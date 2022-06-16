Yelkenlileriyle Dünya Turuna Çıkan Çifti Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Yolcu Etti

Antalya'da, Sezgin ve Betül Tekin çifti, 17 metrelik yelkenli tekneleri Kekova'ya 5 yıl sürecek dünya turuna çıktı. Çifti tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal uğurladı.

Antalya'da yaşayan avukat Sezgin Tekin eşi Betül Tekin, 17 metrelik yelkenli tekneleri Kekova'ya dünya turuna çıktı. Çift, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan demir aldı. Çifti yolculuğa aralarında Başkan Uysal'ın da yer aldığı dostları, meslektaşları ve ailesi uğurladı.

"GELDİĞİMİZDE HEPİNİZ SAĞLIKLI SIHHATLİ BİZİ KARŞILAYIN"

Tarihi limanda yapılan uğurlama töreninde Betül Tekin, "Sezgin'le beraber bu yola baş koyduk. Hepinize sevgiyle kucaklıyoruz. Geldiğimizde hepiniz sağlıklı sıhhatli bizi karşılayın" dedi. Sezgin Tekin ise bu yolculukla çocukluk hayalini yapacaklarını söyledi.

"YEREL ZEMİNE AYAĞIMIZI BASMAK, YEREL ZEMİNDEN VAZGEÇMEMEK AMA EVRENSEL DÜŞÜNMEK"

Uysal ise Tekin ailesinin kent yaşayanları ve gelecek kuşaklar için önemli bir örnek olduğunu söyledi. İnsanların sevdiği, tutkunu olduğu, hayal ettiği bir şeyi gerçekleştiriyor olmasının önemli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Önemli bir cesaret ve adım. Diğer yandan dünyayı hep beraber, birlikte düşünebilmek açısından da önemli. Gelecek kuşakların bu duygu içinde olabilmesi. Yerel zemine ayağımızı basmak, yerel zeminden vazgeçmemek ama evrensel düşünmek" diye konuştu. Uysal, konuşmasının ardından çifte Muratpaşa Belediyesi tişörtü hediye etti.

Tekin çifti, törenin ardından, ayakkabılarını çıkarıp 5 yıl sonra döndüklerinde giyip karaya çıkmak için arkadaşlarına emanet edip tekneye geçti. Sezgin Tekin, bunun denizcilikte bir gelenek olduğunu anlatırken Uysal da teknenin limana bağlı olduğu iplerden birini kesti. Tekin çifti de bu arada diğer halatları çözdü ve son kontrolleri yaptı. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra çift, alkışlar eşliğinde yelkenlileri Kekova'yla Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket etti.

Tekin çifti, 5 yıl sürecek yolculuklarında sürekli batıya hareket edecek. Tekin ailesi, Akdeniz'i geçip Atlas Okyanusu'na geçecek Pasifik ve Hint okyanuslarını aşıp Kızıldeniz'den veya Güney Afrika'dan dönerek yeniden Atlas Okyanusu ve Akdeniz'den Antalya'ya gelerek başladıkları noktada dünya turunu tamamlayacak.

ANKA / Yerel