Yedikule Göğüs Hastanesi'nde Muharrem ayı etkinliği

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dev kazanda pişirilen Türkiye haritası ve ay yıldızla süslenen aşure, hastalara ve yakınlarına ikram edildi.

Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye'nin birçok noktasında aşure etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de beslenme programı uygun olan hastalara, refakatçilerine, günlük polikliniklere gelen hastalar ve yakınlarına aşure ikramı yapıldı. Hastane yemekhanesinde büyük bir kazanda hazırlanan aşurenin üzerinde nar tanelerinden Türkiye haritası şekli verilirken, ortasına ise Hindistan cevizi ile beyaz renkte ay ve yıldız oluşturuldu. Bolluk, bereket ve paylaşmanın önemine dikkat çekilen bu ayda hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de aşure kazanının başına geçerek hastane personeli, hastalar ve yakınlarına aşureler hazırladı. Prof. Dr. Yiyit ve ekibi ardından hazırlanan aşureleri servisler ve hastanenin çeşitli noktalarında vatandaşlara dağıttı, vatandaşlar ise memnuniyetini dile getirdi. - İSTANBUL