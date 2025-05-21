Yazar Raşit Başar Taner, Kitap Fuarı'ndan Elde Ettiği Geliri Filistin'e Bağışladı

Yazar Raşit Başar Taner, Siirt'te 12-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Kitap Fuarı'nda gerçekleşen kitap satışlarından elde ettiği geliri, Filistin'e bağışladı.

Yazar Raşit Başar Taner, kitap satışından elde ettiği 17 bin 250 lirayı, yaşanan zulme karşı duyarsız kalmamak adına Filistin'e bağışlayarak tüm yazar ve okurları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Siirt İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şube Başkanı Şakir Pinal, yazar Taner'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Pinal, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak hepimizin insanlık ve vicdan borcudur. Bu güzel davranış, toplumumuza örnek olacak niteliktedir. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - SİİRT