Yazar İnançer, kitapseverler ile söyleşide bir araya geldi - Haberler

KOCAELİ (İHA) - Mutasavvıf, yazar ve müzisyen Ömer Tuğrul İnançer, 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Oku" adlı söyleşi gerçekleştirdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide İnançer, "Eskisine göre daha fazla okuyoruz. Ancak okuduğunu anlayan bir nesil yetiştirebiliyor muyuz? Davranışlarda, ahlakta değişiklikler oluşturabiliyor muyuz? Bilgi yegane veri değildir. Aynı şekilde okumak da. Hangimiz Aşık Veysel gibi şiir yazabiliriz. Demek ki keramet olmak da. Halk irfanı dediğimiz bir irfanımız var. O okumakla elde edilemez" dedi.

Hoş sohbeti ve nasihatleri ile katılımcılara keyifli bir söyleşi ortamında hitap eden İnançer, "Bir tek kitap okuyarak bir konu hakkında fikir sahibi olmak mümkün değildir. Her kitap, bir konuda bir yazarın fikrini belirtir. Kitap okumak klişesi yerine konu okumak klişesini ilke edinmeliyiz. Bu konuda gayret etmeliyiz. Kitap okumak boş vakit doldurmak değildir. Bir konu hakkında fikir sahibi olmaktır" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel