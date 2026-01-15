Yazar Hayati İnanç: 'İnsan kalbini çer çöple doldurmamalıdır'

Kastamonu'da gerçekleştirilen konferansta ailelere önemli bilgiler veren Yazar Hayati İnanç, "Nasıl ki Kabe'nin içine put sokulmazsa, insan da kendi kalbini çer çöple doldurmamalıdır" dedi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Köklerden Geleceğe Aile" konferansı, Yazar Hayati İnanç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan İnanç, ailelere aile, çocuk, değerler konusunda önemli bilgiler verdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ailenin çocuğun hayata ilk adımı attığı, karakterinin ve yönünün büyük ölçüde şekillendiği temel yapı olduğunu söyledi. Çocukların ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak yetiştirilmesinin önemine değinen Gümüş, bu hususların hem çocukların gelecekleri hem de ülkenin uzun vadeli hedefleri açısından önemli vurguladı

Daha sonra konuşan Yazar Hayati İnanç ise, kalp kırmanın, gönül yıkmanın insan hayatındaki en büyük yanlışlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Gönül Allah'ın evidir. Bir bakışla, bir selam vermeyerek bile gönül kırılabilir. Buna çok dikkat etmeliyiz" dedi.

Manevi değerlerin önemine dikkat çeken İnanç, "Nasıl ki Kabe'nin içine put sokulmazsa, insan da kendi kalbini çer çöple doldurmamalıdır. Para cebine konur, harcanır, kalbe konmaz. Kalp Allah'ın evidir. Bunu fark eden insan hayatı doğru şekilde yürütür" diye konuştu.

İnanç, anne ve babaların çocuklarına bırakacağı en kıymetli değerin ahlak olduğunu kaydederek, "Yarın evlat yüzüne bakıp 'baba, anne, bunu mu seçtin' diye sorduğunda ne cevap vereceğiz? Bir anne, babadan çocuğuna ahlaktan ve güzel üsluptan başka ne kalır" diye konuştu.

İlimin önemine de vurgu yapan Hayati İnanç, ilmin paylaştıkça arttığını, malın ise tüketildikçe azaldığını ifade ederek, "Mal kime kalmış, firavunlardan miras. İlim kimden kalmış, Peygamberlerden. İlim sahibinin yüzünden belli olur, etrafına huzur verir. Mal sahibi ise çoğu zaman kasvetli olur" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU