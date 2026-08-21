14 Yaşındaki Şefin Azmi: Garsonluktan Şefliğe

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'daki bir köfteci dükkanında çalışan 14 yaşındaki Ezel Süzgün, yaz tatilini evde oturmak yerine çalışarak değerlendiriyor. Garsonlukla başladığı mesleğinde gösterdiği azimle mutfağa geçerek şefliğe kadar yükselen Süzgün, kazandığı ilk parayla bisiklet aldığını, şimdiki hedefinin ise elektrikli bisiklet almak ve Türkiye'nin en iyi şefi olmak olduğunu söyledi.

Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'da, yaz tatilini değerlendirmek için başladığı garsonluk mesleğinde şefliğe kadar yükselen 14 yaşındaki Ezel Süzgün, başarısıyla çevresinden takdir topluyor. Mesleğe babasının izinden giderek adım atan, yoğurduktan sonra pişirip servis ettiği köftelerle ve hizmetindeki samimiyet ile görenleri şaşkına çeviren Süzgün'ün hedefi ise Türkiye'nin en iyi şefi olmak.

"Türkiye'nin en iyi şefi olmak istiyorum"

Mutfaktaki sürecini ve hayallerini anlatan Ezel Süzgün, "Köftecilikte şef olarak çalışıyorum, şefliğe atandım. Yazın evde oturacağıma gelirim burada çalışırım daha iyi olur dedim ve geldim. Çalışmak güzel bir şey, babamda 17 senedir bu iş yapıyor. Ben de esnaf olmak istiyordum zaten. Bu işi öğrenmek için ve esnaf olabilmek için başladım. Meslek lisesine gidip şeflik okumak istiyorum. Geleceğe dair hayalim MasterChef programına katılıp en iyi şef ilan edilmek. Haftalık bin lira kazanıyorum. Şu ana kadar kazandığım parayı biriktirip bisiklet aldım. Şimdi elektrikli bisiklet almak için para biriktiriyorum. Yazın burada çalışmaya geldiğimde garson olarak başladım. Öğrene öğrene, biber pişiriyorum, köfte yoğurup pişiriyorum. Bunları öğrendikçe daha ileri gittim. Sonra da şef oldum. Türkiye'nin en iyi şefi olmak istiyorum" dedi.

"Siz de çalışırsanız siz de başarırsınız"

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını ifade eden şef Süzgün, "Arkadaşlarım güzel şeyler söylüyor, biraz da kıskananlar oluyor ama genelde beğeniyorlar. Gurur duyuyorlar. Bir de onlara 'siz de çalışırsanız siz de başarırsınız' diyorum. Onlarda çalışıyor. Okul dönemlerinde çalışacağım. Bir sürü öğretmenim gördü, 'aferin' dediler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı