Yaz Tatili Sonrası Gurbetçilerin Dönüş Hüzünü
Türkiye'de yaz tatilini geçiren gurbetçiler, sevdiklerinden ayrılırken duygusal anlar yaşadı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan uzun araç kuyruğunda gurbetçiler, hasretle ayrıldıkları memleketlerindeki güzel anıları hatırladı.

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, memleketlerinden ayrılmanın hüznüyle Avrupa'ya dönüşe geçti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ayrılık gözyaşları ve hasret dolu cümlelerle ifade edildi.

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, sevdiklerinden ayrılmanın acısını yaşayarak yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıktı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, hasretle gelinen memleketten ayrılmanın hüznü gurbetçilerin yüzlerine yansıdı.

Sınır kapısında saatlerce bekleyen gurbetçiler, tatil boyunca memleketlerinde yaşadıkları hatıraları tek tek hatırladıklarını söyledi. Kimi anne-babasının elini öpmenin huzurunu, kimi ise çocukluk sokaklarında dolaşmanın mutluluğunu anlattı. Ancak hepsi, ayrılık vakti geldiğinde kalplerinde aynı sızının oluştuğunu dile getirdi.

"Ülkemizi çok özlüyoruz"

Memleketi Giresun'dan Fransa'ya dönüş yapan gurbetçilerden Zehra Önal, "Evet, gerçekten ülkemizi çok özlüyoruz. İnsanın kendi ülkesinin taşını, toprağını özlemesi başka bir şey. İlk önce bayrağımızı görüyoruz ve insanın içinden ağlamak geliyor. Vatana girerken çok mutlu oluyoruz, ayrılırken ise hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz. Türkiye'de yaşayan herkese selam olsun, Allah herkesin işini kolaylaştırsın. Gurbet zor, insan üzülüyor. Çok şey söylemek istiyoruz ama kelimeler yetmiyor" dedi.

"Biz Türkiye'ye geldiğimizde geziye çıkmıyoruz"

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Ali Kılınç ise, "İnsanlarımızın bize karşı bazı davranışları bizi üzüyor ama yıldırmıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde daha iyi olacak. Biz Türkiye'ye geldiğimizde geziye çıkmıyoruz, ana vatanımıza, sılamıza, toprağımıza dönüyoruz. Beklentimiz, bize karşı biraz daha hoşgörülü olunması. Türk bayrağını gördükten sonra insanın içindeki o kavuşma arzusu tarif edilemez. Dönüşte ise tam tersi, ayrılık hüznü sarıyor. Bu ülkenin kıymetini, ancak ondan uzak kaldığınızda anlıyorsunuz. Burada yaşayan insanlara da tavsiyem, bu toprakların değerini bilsinler" ifadelerini kullandı.

"Gelirken heyecan, giderken hüzün"

Avusturya'dan dönüş yapan gurbetçi Selçuk Yılmaz da, "Memlekete gittik, ailemizi ziyaret ettik, ufak bir tatil yaptık. Şimdi dönüş yolundayız. Gidip tekrar işimize devam edeceğiz. Bir heyecanla geliyoruz ama giderken hüzün oluyor. Herkesin her şeyinin gönlünce olmasını, sağlıklı ve mutlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
