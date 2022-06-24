Yaz sezonunda yaşanan sorunların çözümü için işbirliği vurgusu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaz turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ve kaliteli bir turizm sezonu geçirebilmek adına zabıta ve emniyet işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Zabıta Birimi ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün Salı Pazarı içerisindeki ofisinde kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Yücel, yaz turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kent genelinde huzur ve güvenliğinin sağlanması ve kaliteli bir turizm sezonu geçirebilmek adına Zabıta ve Emniyet işbirliğinin önemine değindi. Başkan Yücel, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi emniyet güçlerimiz ile işbirliğimizi sürdürüp gerek asayiş, gerekse trafik gibi yaz sezonunda artması muhtemel sorunların önüne geçmek, vatandaşlarımıza ve misafirlerimize huzurlu ve güvenli bir kent ortamı sağlamak istiyoruz" dedi.

Kahvaltı programına Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, emniyet müdürlüğü asayiş ve trafik şube amirliği müdür ve personelleri ile zabıta personelleri katıldı - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel