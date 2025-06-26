Yaz Aylarında İshal ve Mide Problemlerine Dikkat!

Yaz Aylarında İshal ve Mide Problemlerine Dikkat!
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Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden Doç. Dr. M. Sait Dağ, yaz aylarında artış gösteren ishal vakalarını ve mide problemlerini önlemek için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı. Sıcak havalar gıda ve su kaynaklarının bozulmasına neden olabiliyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. M. Sait Dağ, yaz aylarında artış gösteren ishal ve mide problemleri konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle hijyen kurallarına dikkat edilmemesi durumunda, bu rahatsızlıkların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Doç. Dr. M. Sait Dağ, yaz aylarında ishal vakalarının artmasının temel nedeninin sıcak havaların, gıda ve su kaynaklarının bozulmasını kolaylaştırması olduğunu vurguladı. Doç. Dr. M. Sait Dağ, "Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar, sadece bunaltıcı havaları değil, aynı zamanda bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle sindirim sistemi, sıcak havalarda bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geliyor. En sık karşılaşılan sorunlardan biri ise yaz ishali. Gıdaların uygun şartlarda saklanmaması, dışarıda tüketilen yiyeceklerin hijyenik olmaması, çiğ sebze ve meyvelerin yeterince yıkanmadan tüketilmesi ishal riskini artırır" dedi.

Doç. Dr. Dağ, "Yaz ishalinde en sık görülen belirtiler şu şekilde sıralanıyor. Sık ve sulu dışkılama, Karın ağrısı ve mide krampları, Bulantı ve kusma, Halsizlik ve bazı durumlarda yüksek ateş, Bu belirtiler özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Yaz ishaliyle mücadelede en etkili yol hijyen kurallarına uymaktır. Eller sık sık sabunla yıkanmalı, özellikle yemeklerden önce ve tuvalet sonrası temizlik ihmal edilmemelidir. Dışarıda tüketilen yiyeceklerin taze, temiz ve güvenilir olmasına dikkat edilmeli; açıkta satılan gıdalardan kaçınılmalıdır. Ayrıca, içme suyunun kaynağı mutlaka güvenilir olmalı. Evde de gıdalar buzdolabında uygun sıcaklıkta saklanmalı, açıkta bırakılmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Temiz su tüketin, ellerinizi sık sık yıkayın, açıkta satılan yiyeceklerden kaçının"

Yaz ishali genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçse de, vücut sıvı kaybına karşı bol su içilmesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Dağ, "Üç günden uzun süren ishal, yüksek ateş, aşırı halsizlik ve susuzluk belirtileri ciddiye alınmalıdır. Bu durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Basit görünen bu rahatsızlıklar, zamanında müdahale edilmezse daha ciddi komplikasyonlara neden olabilir. İshal, her ne kadar yaz aylarında sık karşılaşılan bir sorun olsa da, hijyen ve doğru beslenme alışkanlıkları ile büyük ölçüde önlenebilir. Temiz su tüketin, ellerinizi sık sık yıkayın, açıkta satılan yiyeceklerden kaçının. Sağlıklı bir yaz geçirmek sizin elinizde" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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