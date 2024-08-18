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Yaylımlı Köyü sakinleri konut yapımına tepki gösterdi

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Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Yaylımlı Köyü merasının, bölgedeki diğer dört köy için konut yapımına açılmak istenmesi köy sakinlerinin tepkisine neden oldu.

(MALATYA) - M alatya'nın Akçadağ ilçesindeki Yaylımlı Köyü merasının, bölgedeki diğer dört köy için konut yapımına açılmak istenmesi tepkilere neden oldu. Yaylımlı Köy sakinleri, yerleşime açılan köy merasının öncelikli olarak kendi köylerinden ihtiyaç duyan hak sahiplerine verilmesini talep etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da yıkımın büyük olduğu Akçadağ'da köy evlerinin yapımı devam ediyor. Akçadağ'ın Yaylımlı Köyü'nde bir araya gelen köy sakinleri; bölgedeki dört köyün konutlarının kendi meralarına yapılması kararına tepki gösterdi.

Yaylımlı Köyü sakinlerinden Vahap Karvar,  şunları söyledi:

"Bizim köye ait olan meralarda, rızamız olmadan, bizimle sınır komşuluğu olmayan dört farklı köyün getirilip buraya yerleştirilmeye çalışılmasıdır. Köy halkı olarak buna itiraz ediyoruz. Çevre Şehirciliğe yaptığımız itirazlarda bize söyledikleri 'cumhurbaşkanlığı kararnamesi istediğimiz meraya, orman, hazineye biz inşa yapabiliriz' diyorlar. Ama kanuna bakıldığında bazı eksiklikler olduğu görülüyor. Bizim talebimiz burası yerleşim yeri olarak açılacaksa depremde daha önce arsa talebinde bulunan bizim birçok köylünün hak sahipliği kabul edilmedi. Özellikle bunlara yer tahsis konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Yer olmadığından verilmemiştir.  Eğer yerleşim yerine açılacaksa buraların bizim köylülere verilmesini talep ediyoruz. Bize göre burada bazı kanunsuz işlemler var. Şu an mahkemeye intikal etmiş bir durumdur. Biz de köy olarak demokratik haklarımızı, hukuk önünde sonuna kadar savunacağız.

'Bu köylerin gelmesi neden sizi rahatsız ediyor' diyorlar. Onlar da bizim kardeşlerimiz, onlara bir itirazımız yok. Yüzyıllardır birlikte yaşadığımız kardeşlerimiz, aramızda bir hukuk var. Bu hukukun zedelenmemesi için, ilerde telafisi mümkün olmayan sonuçların çıkmaması için bizim çağrımız yetkililere, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz."

"Bu meranın dört köye verilmesi Yaylımlı Köyü'ne yapılan bir haksızlıktır"

Yaylımlı Köy Temsilcisi Aliseydi Maral, köy sakinlerinin rızası olmadan komşu dört köy için kendi meralarından 208 dönümün yerleşim alanı olarak açıldığını ileri sürdü. Maral, "6 Şubat depremlerinde çıkan bu insanların hak sahipliği onaylanmasına rağmen, uygun mera olmadığı için evlerine kavuşamadılar. Yaylımlı köylülerine bir yılı geçkin süredir uygun mera bulamayan yetkililer Kol köyü, Sakalı Uzun Köyü, Bağ Köyü ve Küçük Kürne Köyü'ne 208 dönümlük merayı muhtarın verdiği; köylünün ve azaların rızası olmadığı dilekçe ile birkaç sonra buldular ve bu merayı yerleşim yerine açarken normal şartlarda göz önünde bulundurulması gereken bazı kriterleri dikkate almadılar. Bu meranın saydığım dört köye verilmesi Yaylımlı Köyü'ne yapılan bir haksızlıktır" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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