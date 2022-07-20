Yayladağı Belediyesi 'Aba Güreşleri' İçin Çalışmalara Başlıyor - Haberler

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Yayladağı Belediyesi 'Aba Güreşleri' İçin Çalışmalara Başlıyor

ANKA - Yerel
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Yayladağı Belediyesi 'Aba Güreşleri' İçin Çalışmalara Başlıyor

Yayladağı Belediyesi, her yıl geleneksel olarak yapılan 'Aba Güreşleri'nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalara başladı.

Yayladağı Belediyesi, her yıl geleneksel olarak yapılan 'Aba Güreşleri'nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalara başladı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Taşçı, Aba Güreşi İl Temsilcisi Ali Sürget, MHP Yayladağı İlçe Başkanı Celal Atmaca ile Aba Güreşi Başpehlivanları, Aba Güreşi Hakemleri, Güreş Spor Kulüp Başkanları katıldı.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATACAĞIZ"

Aba Güreşi kültürünün geliştirilmesi ve daha ileriye gitmesi için fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Geleneksel sporlarımızdan aba güreşi güreşçilerin sırtlarına aba giyerek, bellerine kuşak bağlayarak yaptıkları güreştir. Günümüzde Hatay ve Gaziantep yörelerinde yapılır. Ancak her iki yörenin de Aba güreşi arasında uygulanış bakımından Kapışmalı ve Aşırtmalı Aba güreşleri olarak farklılıkları vardır. Kültürel varlığın vazgeçilmez bir parçası olarak bilinen Aba Güreşimizin yarınlarımıza aktarması konusunda ne yapabilirizi konuştuk. Tüm Türkiye ve Dünya'ya yaptığımız müsabakalarla Aba Güreşlerimizi tanıtacağız. Kültürümüzü yaşatma konusunda elimizden gelen tüm gayreti değerli katılımcılar ile birlikte göstereceğiz inşallah" dedi.

ANKA / Yerel

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