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Yavuz Koyuncu, Bayburt Aydıntepe'de İlçe Müftüsü olarak göreve başladı

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Yavuz Koyuncu, Bayburt Aydıntepe'de İlçe Müftüsü olarak göreve başladı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde vaiz olarak görev yapan Yavuz Koyuncu, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde İlçe Müftülüğü görevine atandı. Koyuncu, 21 Eylül 2026 itibarıyla Aydıntepe İlçe Müftüsü olarak göreve başladı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde İlçe Müftülüğü görevine Yavuz Koyuncu atandı. Mersin'in Toroslar ilçesinde vaiz olan Koyuncu, Aydıntepe'deki görevine başladı.

1987 yılında Konya'da doğan Koyuncu, ilahiyat eğitiminin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Koyuncu, Konya'nın Karapınar ve Selçuklu ilçeleri ile Isparta'nın Eğirdir ilçesinde imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yaptı.

İhtisas eğitiminin ardından 2024–2026 yılları arasında Toroslar ilçesinde vaiz olarak görev yapan Koyuncu, 21 Eylül 2026 itibarıyla Aydıntepe İlçe Müftüsü olarak görevine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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