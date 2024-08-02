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Yavru kedinin fareyle oyunu kameralara yansıdı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, yavru kedinin yakaladığı fareyle uzunca bir süre oynadığı görülüyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yavru Kedi, yakaladığı fareyle uzunca bir süre oynadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kovancılar ilçesinde yavru kedi gören bir vatandaş cep telefonu ile o anları çekmeye başladı. Kedinin patisinde fareyi gezdirdiğini gören vatandaş, uzunca bir süre hayvanların yanından ayrılmadı. Fareyi kıstıran kedi, hayvanla dakikalarca oynadı. 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi bu görüntülerle adeta gerçek oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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