Yavru Ayılar Vatandaşların İlgisini Çekiyor

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Küre ilçesinde anneleri araç çarpmasıyla telef olan yavru ayılar, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Yiyecek bulmak için sık sık yol kenarına inen ayıları vatandaşlar elleriyle besleyerek ilgi gösteriyor.

Kastamonu-İnebolu karayolu Küre mevkiinde bir aracın çarpması sonucu anne ayı telef oldu. Annesiz kalan yavru ayılar ise yiyecek bulmakta zorlanınca sık sık yol kenarına inmeye başladı. Bölgeden geçen vatandaşlar, ayıları elleriyle besleyerek ilgi gösteriyor. Ormanlık alanda da sık sık görülen yavru ayılar, hem vatandaşların hem de çocukların meraklı bakışları arasında rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşların verdiği yiyecekleri afiyetle yiyen ayılar, ilçede adeta maskot haline geldi.

Yol kenarında yavru ayıları besleyen Nevzat Özdemir, "Doğayı ve yaban hayvanlarını koruyalım. Mübarek hayvanlar burada duruyor, annelerine de bir araç çarpmış, telef olmuş. Bu yavru ayılar da bizlere emanet kaldı. Bu hayvanları koruyup kollamamız gerekiyor. Onlar doğanın dengesini sağlıyor. Karşılaştığımızda gönlünüzden iyi bir şey geçiyorsa kesinlikle yanınıza gelirler, eğer kalbinizden zarar vermek geçiyorsa sizden kaçarlar. Ormanlarımızı ve yaban hayatını koruyalım. Ormanlarımızı yakan vicdansızlara diyoruz ki sadece ağaçlar yanmıyor, ormanda yaşayan binlerce canlı da telef oluyor. Bu bir insanlık suçudur. Bu yavrular annelerinden bizlere emanet kaldı" dedi. - KASTAMONU