Haberler

Yatağan Kaymakamı İlhan kırsalda vatandaşların taleplerini dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yatağan Kaymakamı İlhan kırsalda vatandaşların taleplerini dinledi
Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Yatağan ilçesinde Kaymakam Turgay İlhan, Bakanlığın Kırsal Mahalle Ziyaretleri kapsamında Yeşilköy, Cazkırlar ve Yayla mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Kaymakam Turgay İlhan, Bakanlığın Kırsal Mahalle Ziyaretleri kapsamında Yeşilköy, Cazkırlar ve Yayla mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programlarda mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluştu. Düzenlenen toplantılarda mahalle sakinleriyle sohbet eden İlhan, vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinleyerek iletilen konular hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleri tarafından aktarılan sorun ve taleplerin ilgili kurumlara iletilerek çözümüne yönelik gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi. Program kapsamında Cazkırlar Mahallesi'ndeki okul da ziyaret edilerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Kaymakam İlhan ayrıca mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların hal ve hatırını soran İlhan, taleplerini dinleyerek bir süre sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
MİT ve İçişleri düğmeye bastı! İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe

MİT ve emniyetten İsrail bağlantılı 28 şirkete baskın: 175 gözaltı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

Yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya

Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!

Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray maçı öncesi şoke oldu
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı

Milyonların takip ettiği isme büyük şok!
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli

Fenerbahçe'de neler oluyor? Yerine gelecek isim bile belli
Edirne'de 86 yaşındaki adamın ölümünde cinayet şüphesi! Telefonunu kapatan eşi Yunanistan sınırında yakalandı

Otopsi raporu şüpheyi eşine çevirdi! Sınırda yakalandı