Yatağa Bağımlı Halil İbrahim Şimşek, Mersin Büyükşehir'in Desteği ile Ayağa Kalktı - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Sağlık ve Bakım hizmetleriyle bir yurttaşın daha yüzü güldü. Akdeniz ilçesinde yaşayan ve kemoterapi tedavisi gören Halil İbrahim Şimşek, düşme sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Mersin Büyükşehir'in fizyoterapi hizmeti sayesinde yeniden ayağa kalkan Şimşek, "Yatalaktım, şimdi yürümeye başladım. Bayramda memlekete gittim. Kendimi çok iyi hissettim, gezebildim. Her ihtiyacımı görebiliyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık ve Bakım hizmetleriyle yaş almış, özel gereksinimli, ihtiyaç sahibi veya çeşitli sağlık sorunları nedeniyle fiziksel problemler yaşayan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Halil İbrahim Şimşek'i ayağa kaldırdı. 1 yıldan fazla süredir, düşme sonucu belinde oluşan kırıklar nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen ve kemoterapi nedeniyle kasları git gide güçsüzleşen Şimşek'in ailesinin başvurusu üzerine kontrolünü yapan ekipler, hızlı bir şekilde fizik tedaviye başladı. Yatak içi egzersizlerle başlayan ve 30 seans süren tedavi sürecinin ardından Şimşek, artık bağımsız olarak hareket edebiliyor. Bayramda memleketi Gaziantep'e gidebildiğini söyleyen Şimşek'in yüzü gülüyor.

"HALİL AMCA'YI KENDİ HAYATINDA BAĞIMSIZ HALE GETİRDİK"

Evde Bakım Birimi'nde fizyoterapist olarak görev yapan Bengisu Gürler, Halil İbrahim Şimşek'in yatalak durumda olduğu için kendilerine 20 Eylül 2021'de başvurduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 6 yıldır kemoterapi tedavisi gören Halil Amcamız, geçirdiği bir düşme sonucunda belinde kırık oluşuyor. Dolayısıyla o kırık da hem sinirlere bası yapıyor hem de aldığı ağır kemoterapi sürecinden dolayı kas kuvvetsizliğinden kaynaklı yürüyemeyecek duruma geliyor. Tamamen yatağa bağımlı halde bize başvurmuştu. Biz yaklaşık 1, 2 hafta sonra tedavisine başladık Halil Amca'nın. Önce yatak içinde egzersizlerimizle başladık. Ağrıları vardı, hareket etmekte zorlanıyordu. Daha sonrasında yavaş yavaş ilerlemeler kaydettik. Yatak içindeki egzersizlerimizi ağırlıkla destekledik. Daha sonra oturma pozisyonunda yine hem ağırlıklı hem ağırlıksız kuvvetlendirme egzersizleri de yaptık. Hem alt ekstremite hem üst ekstremite yönelik egzersizler yaptık. Daha sonra yavaş yavaş ayakta durma dengesi çalıştık. Bağımsız dengeyi elde edince walkerla ev içinde yürümeye yönelik egzersizlerde bulunduk. Düzenli yürüyüşler yaptık. Yürüme sırasında yine denge koordinasyon egzersizleri ile onları taçlandırdık. Daha sonrasında walkerı da bıraktık."

"EĞER BU DURUMDA OLAN VATANDAŞLARIMIZ VARSA ALO 185'TEN BİZE MÜRACAAT EDEBİLİR, EN HIZLI ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞ SAĞLAYIP KENDİ BAĞIMSIZLIKLARINA KAVUŞTURUYORUZ"

Şimşek'in artık bağımsız bir şekilde yürüyebildiğini anlatan Gürler, "Kendi ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Halil Amcaya biz ilk tedaviye başladığımızda yataktan kalkamadığı için hem sondası vardı hem kendi ihtiyaçlarını gideremiyordu yatak içinde oturamıyordu. Dolayısıyla biz şimdi hem ev içinde hem ev dışında onu kendi hayatında bağımsız hale getirdik. Yine Mersin Büyükşehir Belediyemizin Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı diğer hizmetlerden de faydalandı Halil Amca. Kontrolleri için hastaneye gitmesi gerektiğinde naklini gerçekleştirdik. Sonda değişimi hizmeti ya da iğneleri olduğunda yine Evde Sağlık Birimimize bağlı hemşire ekiplerimizden destek sağladık. Bu sayede Halil Amcamızı gayet iyi bir duruma getirdik. Eğer bu durumda olan vatandaşlarımız varsa Alo 185'ten bize müracaat edebilir, en hızlı şekilde geri dönüş sağlayıp kendi bağımsızlıklarına kavuşturuyoruz, sağlıklı günler diliyoruz" diye konuştu.

"YÜRÜYEMİYORDUM, YATALAKTIM. ŞİMDİ YÜRÜMEYE BAŞLADIM"

Halil İbrahim Şimşek, yürüyebildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "1 seneden fazladır yatalağım. 90 derece raporum var. Sağ olsun Belediye Başkanı sayesinde bu duruma geldim. Allah ondan bin kat razı olsun. Bir de hocama teşekkür ettim. Şimdi çok iyiyim. Yürüyemiyordum, yatalaktım. Şimdi yürümeye başladım. Bayramda memlekete gittim. Kendimi çok iyi hissettim. Gezebildim, şimdi her ihtiyacımı görebiliyorum" dedi.

"HİÇBİR İHTİYACINI KARŞILAYAMIYORDU, BİZ KARŞILIYORDUK"

Halil İbrahim Şimşek'in gelini Ayşe Şimsek, Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarında birçok sağlık hizmetinden yararlanabildiklerini ifade ederek, "Komple yatağa bağlıydı. Hiçbir ihtiyacını karşılayamıyordu, biz karşılıyorduk. Hiç hareket edemiyordu. Önce ayaklarından, bacaklarından başlayarak cihazlar bağlandı. Tedaviye başladık. Hareketlerle bir süre sonra bacaklarını hareket ettirmeye başladı. Şimdi daha iyi durumdayız. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bize ihtiyacı yok çok şükür. Yürüyebiliyor, ayağa kalktı. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

ANKA / Yerel