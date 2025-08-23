Yastıktan 7 Cumhuriyet Altını Çıktı

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, yenilenmek üzere getirilen eski bir yastığın içinden 7 adet Cumhuriyet altını buldu. Hemen altınları sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta yenilenmesi için getirilen yastıktaki yünün içinden 7 adet Cumhuriyet altını çıktı.

Şehirde halı yıkamacılığı yapan ve aynı zamanda yorgan, yastık ile nevresim üretimi gerçekleştiren esnaf Zülfikar Çırak, müşterisinin getirdiği eski bir yastığın içini açtı. Pamuk ve yünleri yenilemek için ayrıştıran Çırak, küçük bir kutu buldu. Kutuyu açtığında içinde 7 adet Cumhuriyet altını olduğunu gören esnaf, hiçbir tereddüt etmeden emaneti sahibine ulaştırdı.

Bulduğu altınları sahibine teslim eden Çırak, "Yastığı açtığımda içinden kutu çıktı. Kutunun içinde de 7 adet altın vardı. Bu altın bana ait değildi, hemen sahibine haber verip teslim ettim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
