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Yaşlılara Mobil Kimlik Hizmeti: 100 Yaşındaki Hacı Keziban Usta Yeni Kimlik Kartına Kavuştu

Yaşlılara Mobil Kimlik Hizmeti: 100 Yaşındaki Hacı Keziban Usta Yeni Kimlik Kartına Kavuştu
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, 'Adreste Nüfus Hizmeti' kapsamında yaşlı ve sağlık sorunları bulunan vatandaşların kimlik değişimleri evlerinde yapılıyor. 100 yaşındaki Hacı Keziban Usta, sağlık sorunları nedeniyle evinden çıkamadığı için yeni kimlik kartını evinde aldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 'Adreste Nüfus Hizmeti' çerçevesinde yaşlı ya da sağlık sorunları bulunanların kimlik değişimleri, İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince mobil cihazlar sayesinde evlerinde yapılıyor. Bu çerçevede evinden çıkamayan 100 yaşındaki yaşlı kadının yeni kimlik kartı evinde değiştirildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Adreste Nüfus Hizmeti" çerçevesinde engelli ve yatalak olan vatandaşların kimlik değişimleri ikametgahlarında tamamlanıyor. Bu çerçevesinde Trabzon Şalpazarı genelinde yapılan çalışmalar neticesinde 23 aile belirlendi. Nüfus Müdürlüğüne giderek kimlik kartlarını henüz değiştiremeyen 23 ailenin evine giden Şalpazarı kaymakamlık personeli, özel mobil cihazlarla parmak izi alarak yeni kimlik kartı başvurularını aldı. Bu hizmetlerden yararlananlardan biri de 6 evladı, 18 torunu, 26 torunun torunu bulunan 100 yaşındaki Hacı Keziban Usta gezici kayıt terminali ile ikamet ettiği Akçiriş mahallesindeki evinde bilgileri alınarak yeni kimlik kartına kavuşanlar arasında yer aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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