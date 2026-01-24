Haberler

Huzurevi sakinleri için düzenlenen konserler sürüyor

Huzurevi sakinleri için düzenlenen konserler sürüyor
Eskişehir Fethi Yılmaz Sezer Evi'nde düzenlenen 'Huzur Evine Gidelim, Gönüllere Girelim' projesi kapsamında yaşlılar, sanatçı Yaşar Aydın'ın konseriyle eğlenceli vakit geçirdi. Mahalle muhtarı Ayşe Yılmaz, büyükleri eğlendirebildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Eskişehir Fethi Yılmaz Sezer Evi'nde kalan yaşlılar, düzenlenen konser sayesinde keyifli vakit geçirdi.

'Huzur Evine Gidelim, Gönüllere Girelim' projesinin 2'ncisi gerçekleştirildi. Anlamlı proje kapsamında, Eskişehir Fethi Yılmaz Sezer Evi'nde konser düzenlendi. Sanatçı Yaşar Aydın tarafından verilen konserde hep birlikte oynayan yaşlılar, keyifli vakit geçirme imkanı buldu. Ortaya çıkan renkli görüntüler ise görenleri tebessüm ettirdi.

"Biraz da olsa büyüklerimizi eğlendirebildiysek ne mutlu bize"

Düzenlenen programla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz, "Programda beni yalnız bırakmayan mahalle sakinlerim ve büyüklerimle birlikte Fethi Yılmaz Sezer Evi'ne ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bir ömürlerini bizlere feda eden annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin ellerinden öpüyor; önlerinde saygıyla eğiliyorum. Biraz da olsa büyüklerimizi eğlendirebildiysek, gönüllere girebildiysek ne mutlu bize" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
