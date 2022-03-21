Yaşlı kadının ambulans hassasiyeti duygulandırdı

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşlı kadın ambulansa binerken ayakkabılarındaki karları silkeleyerek binmek istemesi sağlık ekiplerini duygulandırdı.

Erbaa ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tandırlı köyde yaşayan Cemile Çelik (75) rahatsızlandı. Yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi sonucu köye sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeni ile köy yolunun kapanması sonucu devreye İl Özel İdaresine bağlı ekipler girdi. Greyder yardımı ile yaklaşık 1,5 saatte ekipler köye ulaştı. Sağlık ekipleri yaşlı kadını muayene ettikten sonra hastaneye sevkine karar verdi. Yaşlı kadın ayakkabılarının kar olması nedeni ile bir süre ambulansa binmek istemedi. Ayakkabılındaki karı ambulansın basamağına çarparak silkelemeye çalışan Cemile Çelik sağlıkçıların "Gel teyzem gel, bir şey olmasın" sözü üzerine ambulansa bindi. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Böbrek rahatsızlığı olduğu öğrenilen yaşlı kadın ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel