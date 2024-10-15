Yasemin Öksüz: Tarhana Üretimiyle Kadın Girişimciliğine Örnek Oluyor

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Yasemin Öksüz, kendi girişimiyle ev ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Tarhana üretimi ile yola çıkan Öksüz, işletmesi kendisine ait olan Fasıl Kafe'yi kurdu.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Yasemin Öztürk, tarhana üretimine olan ilgisi ve azmi sayesinde, yılda bir ton tarhana üreterek hem yerel pazarda hem de daha geniş alanlarda adından söz ettiriyor. Bu süreçte, geleneksel yöntemleri modern üretim teknikleriyle birleştirerek kaliteli ürünler sunmayı başaran Öksüz, aynı zamanda çevresindeki diğer kadınlara da ilham kaynağı oluyor.

Her yıl bir ton tarhana üreterek bu alandaki başarısıyla dikkat çeken Öksüz, el emeğiyle hazırladığı ürünlerini kendi kurduğu kafede ve online platformlarda satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarhana yapımında en kaliteli ve doğal malzemeleri kullanan ve geleneksel yöntemleri modern tekniklerle birleştiren Yasemin Öksüz, bu sayede müşterilerine hem lezzetli hem de sağlıklı ürünler sunuyor. Girişimciliği ve azmi sayesinde bölgesindeki diğer kadınlara da ilham kaynağı olan Öksüz, yerel ekonomiye de katma değer üretiyor.

Tarhana üretimiyle sınırlı kalmayarak gelecekte farklı geleneksel Türk yiyeceklerini de üretmeyi planlayan Yasemin Öksüz, bu alanda markalaşmayı ve ürünlerini uluslararası pazarlara açmayı hedefliyor. Bu başarılı girişimci kadın, azmi ve çalışkanlığıyla hem ailesine hem de topluma örnek oluyor.

Öksüz, çocuklarına ve ailesine destek olmak için el emeğiyle hazırlamış olduğu tarhana, konserve, mantı gibi ürünlerini kendi kurduğu kafede pazarlıyor.

Konserve üretimi de gerçekleştiren Öksüz, "Sıfırdan başlayarak, kimsenin desteği olmadan, kafemi, kendi emeklerimle kendi kazancımla açtım. Kafe kurmadan uzun yıllar önce tarhana üretimine başladım. 13 yıldır tarhana üretiyorum. Kafeyi bir buçuk yıl önce açtım. Sosyal medya üzerinden başladım tarhana girişimciliğine. Önce yıllık 100 kilo ile başladım, sonra bu dozu artırdım, bugün 1 tona kadar çıktı. Bir de konserve üretimi yapıyorum. Bu iş de tarhana üretimi ile yapabileceğim bir işti. Doğal ürünlerden İspir yöresinin bahçeden ürünlerinden üretim yapıyorum. Sağlıklı ve kaliteli ürünleri tüketicilere ulaştırıyorum" dedi.

Girişimci olmak isteyen kadınlara önerilerde bulunan Öksüz, "Girişimci olmak isteyen kadınlar yetenekleri alanında uzmanlaşmalı, azimli ve mücadeleci olarak yola çıkmalıdır. Çocuklarına ve eşine destek olmak ve ev ekonomisine destek sağlamak benim için mutluluk kaynağı, herkese öneriyorum" dedi. - ERZURUM