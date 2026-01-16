Milli Eğitim Müdürü Ekici'den yarı yıl tatili mesajı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarısının, il genelinde büyük bir gayret, özveri ve iş birliğiyle tamamlandığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Bu süreçte öğrencilerimiz azimle çalışmış, öğretmenlerimiz fedakarlıkla görevlerini yerine getirmiş, velilerimiz ise her zaman olduğu gibi eğitimin en güçlü paydaşlarından biri olmuştur. Eğitim; sabır, emek ve süreklilik isteyen uzun soluklu bir yolculuktur. İlk dönemde elde edilen kazanımlar, bizler için hem bir gurur kaynağı hem de ikinci dönem için yol gösterici olmuştur. Akademik başarının yanı sıra; değerler eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ettik" dedi.

Ekici, mesajında şu ifadelere yer verildi; "Yarıyıl tatilinin; öğrencilerimizin dinlenmesi, kendilerine zaman ayırması, kitapla, sanatla ve aileleriyle daha fazla vakit geçirmesi adına önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bu sürecin verimli geçirilmesi, ikinci döneme daha güçlü bir başlangıç yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle; eğitim yolculuğunda emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve eğitim çalışanlarımıza, bizlere her daim destek olan velilerimize ve geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor; sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum." - ERZURUM