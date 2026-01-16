Haberler

Milli Eğitim Müdürü Ekici'den yarı yıl tatili mesajı

Milli Eğitim Müdürü Ekici'den yarı yıl tatili mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarısını başarıyla tamamladıklarını belirtirken, yarıyıl tatilinin öğrencilerin dinlenmesi ve aileleriyle vakit geçirmesi için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarısının, il genelinde büyük bir gayret, özveri ve iş birliğiyle tamamlandığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Bu süreçte öğrencilerimiz azimle çalışmış, öğretmenlerimiz fedakarlıkla görevlerini yerine getirmiş, velilerimiz ise her zaman olduğu gibi eğitimin en güçlü paydaşlarından biri olmuştur. Eğitim; sabır, emek ve süreklilik isteyen uzun soluklu bir yolculuktur. İlk dönemde elde edilen kazanımlar, bizler için hem bir gurur kaynağı hem de ikinci dönem için yol gösterici olmuştur. Akademik başarının yanı sıra; değerler eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ettik" dedi.

Ekici, mesajında şu ifadelere yer verildi; "Yarıyıl tatilinin; öğrencilerimizin dinlenmesi, kendilerine zaman ayırması, kitapla, sanatla ve aileleriyle daha fazla vakit geçirmesi adına önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bu sürecin verimli geçirilmesi, ikinci döneme daha güçlü bir başlangıç yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle; eğitim yolculuğunda emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve eğitim çalışanlarımıza, bizlere her daim destek olan velilerimize ve geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor; sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi

ABD ülkeyi satın almak için ilk adımı attı, AB'den sert tepki geldi
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

Kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor

Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor