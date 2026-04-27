Yarım asırdır geleneksel şalvar dikiyor

Gaziantep'te babasından öğrendiği terzilik mesleğini yarım asırdır sürdüren yaşlı adam, gelişen teknolojiye ve hazır giyim sektörüne rağmen geleneksel şalvar dikimine devam ediyor.

Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin karşısındaki dükkanında yarım asırdır şalvar diken 68 yaşındaki Metin Türkdönmez, kırsal kesimlerde oturan vatandaşların tercih ettiği şalvar kültürünü 50 yıldır yaşatıyor.

İlkokula başladığı dönemde babasının terzi dükkanında çırak olarak mesleğe adım atan Türkdönmez, zamanla babasından mesleğin tüm inceliklerini öğrendi. Usta olduktan sonra da babasıyla birlikte çok sevdiği mesleğini sürdüren Türkdönmez, 40 yıl boyunca babasıyla birlikte çalıştı.

"Dükkanı babamdan devraldım"

Mesleğe 7 yaşında çırak olarak başladığını söyleyen Türkdönmez, "İlkokul çağında mesleğe başladık. 7 yaşından itibaren babamızın yanına gelmeye başladık. Bizim çıraklık dönemimiz var. Terzilerin elinin iğne tutması lazım. Bir-iki sene bu şekilde gider. Ondan sonra yavaş yavaş makineye geçme dönemi var. Makineye geçtikten sonra da elin alışır. Ondan sonra devam eder gider. Kumaşın ölçüsünü alma ve kesme işlemleri yapılır. İlkokuldan beri babamın yanındaydım. Terzi ustası denildiği zaman benim babam iyi tanınırdı. Babamın terziliği çok iyiydi. Babam takım elbise dikerdi. Ben babamla 20 sene çalıştım. Ondan sonra askere gittik, geldik ve evlendik. Bir müddet daha babamla birlikte çalıştık. Daha sonra babamın dükkanını üzerimize aldık. Dükkanı babamdan devraldım" dedi.

"Her ilin ve bölgenin kendine özgü şalvarı var"

Genellikle Gaziantep yöresine ait geleneksel şalvar dikimi yaptığını belirten Türkdönmez, "Genellikle müşterilerimiz köylü vatandaşlarımız oluyor. Şehirden de müşterilerimiz var ama daha çok köylerden müşterimiz oluyor. Her ilin ve bölgenin kendine özgü şalvarı var. Siverek şalvarının ortası uzun, peyik yere değer. Gaziantep yöresine ait şalvarın orta peyiği normaldir. Kahramanmaraş şalvarı çok geniş olur. Her yörenin kendine özgü giyim tarzı var. Şalvarlara büyük ilgi var. Turistler bile geliyor, şalvar alıyor" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır bu meslek sayesinde ekmek yedik"

Mesleği sayesinde 5 çocuk büyüttüğünü belirten Türkdönmez, "Çocuklarımın hepsini evlendirdim. 50 yıldır geçimimi bu meslekle sağladım. Artık yaş ilerledi. Çalışırken zorlanıyorum. Gücümüzün, sağlık ve ömrümüzün yettiği yere kadar çalışacağım. Tabi ekonomik şartlarda mesleğimiz için önemlidir. Şartlar ekonomi açıdan zorlaşırsa mesleği bırakmak zorunda kalırım. Tabi sağlıkta el verecek. Bunlar olmazsa yürütemeyiz. Çok şükür şimdilik geçimimizi sağlıyorum. Yıllardır da bu meslek sayesinde ekmek yedik. Çoluğumuzu çocuğumuzu bu meslek sayesinde büyüttük. Başka bir gelirimiz yoktu. Allah her zaman için her şeyin hayırlısını versin" şeklinde konuştu.

"Eleman yetişmiyor"

Terziliğin hazır giyim sektörünün büyümesiyle unutulmaya yüz tutan meslekler arasına girdiğine işaret eden Türkdönmez, eleman yetişmediğini belirterek, "Oğlum bile 'ben bu mesleği yapmam' dedi. Ne ettimse mesleği yaptıramadım. Eleman sıkıntısının büyüğü var. Meslekte kazanç yok. Kazandığımız para ne bizi ne de elemanı tatmin etmiyor. Eleman giderini biz de kaldıramayız. Kazan yok ki elaman çalıştıralım. Para kazanamazsan elamana nasıl para vereceksin? Biz tek başımıza idare edip gidiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı