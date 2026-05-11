Yargıyı hedef alan CHP Genel Başkanı Özel'e şehit yakınları ve gazilerden sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinden devlet kurumlarını ve yargıyı hedef alan açıklamaları, şehit yakınları ve gazilerin sert tepkisine neden oldu.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, sosyal medya dedikodularıyla yönetilen değil, köklü kurumları, güçlü güvenlik yapısı ve anayasal düzeniyle ayakta duran büyük bir devlet olduğunu belirten şehit yakınları ve gaziler, Özgür Özel'in açıklamalarını sorumsuzluk olarak değerlendirdi. Şehit yakınları ve gaziler adına açıklama yapan Terör Gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yine haddini aşarak Akın Gürlek üzerinden devlet kurumlarını ve yargıyı hedef alan açıklamalarının, siyasi sorumluluk duygusundan uzak, ciddiyetsiz ve kamu vicdanını rahatsız eden bir anlayışın ürünü olduğunu söyledi. Gündüz, "Bir yargı mensubu üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamını, devletin güvenlik kurumlarını ve istihbarat mekanizmasını zan altında bırakmaya çalışmak, muhalefet yapmak değil, devlet ciddiyetine zarar vermektir. Siyasi tükenmişlik yaşayanların, gündemde kalabilmek adına kurumları hedef alan söylemlerle algı oluşturmaya çalışması milletimizin feraseti karşısında karşılıksız kalacaktır. Görevini hukuk ve devlet disiplini içerisinde yapan her kamu görevlisinin yanında durmak, milli sorumluluğun gereğidir. Türk yargısını hedef alan, devlet kurumlarını tartışmaya açan ve toplumsal güveni sarsmaya çalışan bu anlayışı reddediyoruz. Türkiye dedikoduyla değil hukukla, manipülasyonla değil devlet aklıyla yoluna devam edecektir. Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman yerli ve milli Bakanımız Akın Gürlek'in yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
