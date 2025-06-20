Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine Yeni Seçimler Yapıldı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni isimler atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, HSK eski üyeleri Yargıtay Üyeliğine, Halil Koç ise Danıştay Üyeliğine seçildi.

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, HSK eski üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Dr. Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay Üyeliğine HSK eski üyesi Halil Koç ise Danıştay Üyeliğine seçildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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