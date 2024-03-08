Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kadın Yargıtay Üyeleriyle 8 Mart'ı Kutladı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, kadın Yargıtay daire başkanları ve üyeleri ile bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın Yargıtay daire başkan ve üyeleri ile bir araya geldi. Yargıtay Başkanlığı kabul salonunda düzenlenen kutlama törenine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da katıldı. - ANKARA