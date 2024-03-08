Üye Girişi
Haberler

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kadın Yargıtay Üyeleriyle 8 Mart'ı Kutladı

Güncelleme:

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın Yargıtay daire başkan ve üyeleri ile bir araya geldi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, kadın Yargıtay daire başkanları ve üyeleri ile bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın Yargıtay daire başkan ve üyeleri ile bir araya geldi. Yargıtay Başkanlığı kabul salonunda düzenlenen kutlama törenine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Akarca Yargıtay Hukuk Kadın Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir? Burak Özkorul kimdir? Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Burak Özkorul kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title