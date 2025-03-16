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Yaren Leylek ve Balıkçı Adem'in 14 Yıllık Dostluğu Devam Ediyor

Yaren Leylek ve Balıkçı Adem'in 14 Yıllık Dostluğu Devam Ediyor
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Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek arasındaki dostluk hikayesi 14. yılında da sürdü. Yerli ve yabancı turistler, Yaren'in Eskikaraağaç köyüne gelmesiyle birlikte büyük bir ilgi gösterdi.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren leylek, 14. yılda da Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yerli ve yabancı turistler ise balıkçı Adem amca ve Yaren leyleği Eskikaraağaç leylek köyünde ziyaret etti.

14 yıl önce Balıkçı Adem Yılmaz ile dostluk kuran Yaren leylek, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip, Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yılda 15 Martta dostunun kayığına kodu. Eşi Nazlı'dan 2 gün sonra gelen Yaren Leylek Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren ile Yılmaz'ın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

Ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden ve tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyüne, Yaren leyleğin geldiğini öğrenenler akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan köyde gözlem kulesine çıkanlar Yaren leyleği yakından izledi.

Yaren leyleği ziyaret eden bazı vatandaşlar, "Yurt dışından geldim. Filmlere konu olan bu hikayeyi yakından takip etmek istedik. Bu yıl Yaren leylek biraz geç geldi ama onun gelmesi hepimizi sevindirdi. Biz de bu güzel hikayeyi buraya gelerek öğrenmek istedik" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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