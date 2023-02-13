Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede geri teslim etti

Yerel Haberler

Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede geri teslim etti

Rize'den asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gönderilen montun cebinde unutulan cüzdan depremzede tarafından sahibine teslim edildi.

Rize'den asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gönderilen montun cebinde unutulan cüzdan depremzede tarafından sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ardeşen ilçesinden Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem bölgesine yardımda bulunan Yunus Yunusoğlu isimli vatandaş yardım amaçlı gönderdiği montta araba anahtarını ve cüzdanını unuttu. Montu alan depremzede vatandaş, montun cebinde para dolu cüzdanı ve araba anahtarı olduğunu fark etti. Depremzede vatandaş montun cebinden çıkan anahtar ile cüzdanı Hatunsuyu Mahalle Muhtarına teslim etti. Vatandaşın unuttuğu eşyaları teslim alan muhtar ise ilçe merkezinde kurulan Ardeşen yardım çadırına giderek emanetleri Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu'na teslim etti. - RİZE

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya Ardeşen Deprem Rize Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title