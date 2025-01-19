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Yaralı Kartala Sahip Çıkan Tarım İşçisi: Halil Erbaa Akbayrak

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Denizli'nin Honaz ilçesinde tarlasında yaralı bir kartal bulan Halil Erbaa Akbayrak, jandarma ekiplerine haber vererek kartalı kurtardı. Kanadı kırık kartal, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tarlasında bulduğu yaralı kartala sahip çıktı

DENİZLİ - Denizli'de bulunan kanadı kırık kartal jandarma ekiplerine tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Denizli'nin Honaz İlçesinde yaşayan Halil Erbaa Akbayrak çalışmak için gittiği tarlasında kanadı kırık kartal buldu. Uçamayan kartalı yakalayan Akbayrak, hemen durumu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Tarlaya gelen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı kartalı teslim alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Kartal Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi altına alındı.

Yaralı Kartala Sahip Çıkan Tarım İşçisi: Halil Erbaa Akbayrak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AŞKAR - Yerel
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