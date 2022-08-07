Yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kargın beldesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Kargın beldesinde boş bir arazide yaralı ve bitkin bir durumda kanat çırpmaya çalışan leyleği hayvansever vatandaş Mehmet Bingöl fark ederek sahip çıktı. Boş arazide yaralı olarak bulduğu leyleği evine götüren Bingöl, bir veteriner hekim çağırarak daha sonra durumu Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Bu sırada evine götürdüğü leyleğe gözü gibi bakan Bingöl yaralı leyleği fark edince cep telefonunu alarak o anları anbean kaydetti. Görüntülerde leyleğin ayağında sorun olduğunu söyleyen Bingöl, "Leyleği koruma altına aldık. Yaralı bir halde bulduk. Ayağında sıkıntı var gibi duruyor ama halinden şuan memnun gibi. Yürümekte zorluk çekiyor. Yetkili bir veteriner hekime göstermek gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan, alınan bilgiye göre leylek DKMP Erzincan Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı. Yapılacak tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrası tekrardan ait olduğu bölgeye salınacak.