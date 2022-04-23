Kabuğu Kırılan Yaralı Deniz Kaplumbağasını Mersin Büyükşehir Personeli Kurtardı

Sabah saatlerinde rutin deniz temizliğini yaparken deniz yüzeyinde hareket güçlüğü çeken caretta carettayı gören İbrahim Doğan, kaplumbağanın kuyruk kısmında kabuğunun kırık olduğunu fark etti.

Doğan, deniz kaplumbağasının susuz kalmasını engellemek için Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi iskelesine kadar deniz içerisinden güvenli bir şekilde gelmesini sağladı. Kabuğundaki kırık ve derin yara dolayısıyla kaplumbağanın tekne pervanesine çarptığını tahmin eden ekipler, tedavi edilmek üzere deniz kaplumbağasının Caretta Hastanesi'ne nakledilmesini sağladı. Ekipler, yaralı deniz kaplumbağasının sağlık durumunu takip edecek.

Doğan'ın ölü halde bulduğu diğer kaplumbağanın ise ön yüzgeç ve boyun kısmından 'çarpma' diye tabir edilen oltaya takılarak misinaya dolandığı ve suyun altından çıkamadığı için boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

"İNSANLARIN DAHA DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde çalışan İbrahim Doğan, caretta carettaları deniz temizliği yaptıkları sırada gördüklerini anlatarak, "Müdahale ettik ve buraya getirdik, arabaya yükledik. Hayvan Hastanesi'ne göndermek üzere yola çıkacak şimdi. İkinci bir kaplumbağamız da balıkçılar tarafından çarpmaya takılmış. O da boğularak ölmüş. Üzüntü yaşıyoruz tabi ki bu tür olaylarda. İnsanların daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.