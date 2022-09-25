'Yapılan Ek Ödeme Düzenlemesi Sağlık Çalışanlarının Beklentilerini Karşılamaktan Çok Uzak Kalmıştır'

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, yeni düzenlemenin beklentileri karşılamadığını ve adaletsizliği ortadan kaldırmadığını belirterek, “YÖK’e bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile Diş Fakültelerinde görev yapan çalışanların uzun süre yayınlanmasını bekledikleri bu düzenleme ne yazık ki çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzak kalmıştır” dedi.

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, yeni düzenlemenin beklentileri karşılamadığını ve adaletsizliği ortadan kaldırmadığını belirterek, "YÖK'e bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile Diş Fakültelerinde görev yapan çalışanların uzun süre yayınlanmasını bekledikleri bu düzenleme ne yazık ki çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzak kalmıştır" dedi.

YÖK'e bağlı faaliyet gösteren araştırma ve uygulama hastaneleri ile diş fakültelerinde görev yapan kamu çalışanlarının katkıları ile elde edilen ek ödemelerin çalışanlara dağıtılmasına dair yapılan yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi üzerine Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker şubede, İzmit İlçe temsilcisi Hüseyin Özdemir, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi temsilcisi Ömer Koyuncu, Yalçın Gül ile birlikte basın açıklaması yaptı.

"YENİ DÜZENLEME BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN ÇOK UZAK"

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Çalışanların katkıları ile elde edilen ekonomik değerin çalışanlara ödenmesi için yapılan Ek Ödeme Yönetmeliği YÖK'e bağlı faaliyet gösteren sağlık kurumlarında görev yapan 96 Bin 900, Kocaeli Üniversitesinde ise 1940 kamu görevlisini yakından ilgilendirmektedir. YÖK'e bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile Diş Fakültelerinde görev yapan çalışanların uzun süre yayınlanmasını bekledikleri bu düzenleme ne yazık ki çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzak kalmıştır.

ÇALIŞANLAR MAĞDUR: Söz konusu düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı'na benzer bir tutum içerisinde çalışanlara olumsuz bir bakış açısının Üniversite Hastanelerinde de devam ettiği görülmektedir. Eczacı, psikolog, diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, teknisyeni, memuru, hizmetlisi gibi çok geniş bir yelpazedeki çalışanlar mağdur edilmiştir. Ödemelerde çalışanlar arasında oluşturulan uçurumlar, bazı çalışanların yok sayılması, aldıkları performansın gerisinde ücrete mahküm edilmeleri kabul edilemez.

TEMEL SIKINTI ADALETSİZLİK: Bir ay önce yeni bir düzenleme yapılmadan daha yüksek ücret alan çalışanların olması tahammül sınırlarını zorlayan bir husustur. Ne yazık ki performansa dayalı ek ödeme sistemi ve diğer ödemeler konusunda temel sıkıntı adaletsizlik ve çok düşük olmaları iken, yayınlanan yeni düzenlemenin de buna bir çare üretmediği de ortadadır. Yönetmelik değişikliğinin bu haliyle kabul edilemeyeceği, çalışanların yararına olacak biçimde mutlaka revize edilmesi gerektiği ortadadır.

GEREKENLER YAPILACAKTIR: Pandeminin ağır şartlarında fedakarca hizmet üreten tüm sağlık çalışanları için gerçek anlamda memnun edici düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Tüm sağlık çalışanları adına Türk Sağlık-Sen olarak mücadelemizi yürütmekteyiz. Söz konusu düzenleme ile ilgili hukuki süreç, YÖK ile görüşme dahil olmak üzere tüm gerekenler yapılacaktır. Her platformda çalışanlar için doğru bildiklerimizi yapmaya ve söylemeye devam edeceğiz. Söz konusu düzenlemelerde çalışanlar aleyhine olan hususlar çözüme kavuşana kadar da mücadeleden asla taviz verilmeyeceğiz."