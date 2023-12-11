Yapay Zeka Yazılımıyla Kitap Önerisi Yapan Öğrenci Türkiye 2.'si Oldu

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat 7. Sınıf öğrencisi Muhammed Mert Er, danışman öğretmeni gözetiminde 'Karakter ve yaş bilgisine göre kitap türü önerisi yapan yapay zeka yazılımı' geliştirdi. Er'in projesi, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye 2.'si oldu.

Özel yetenekli bireylerin, yetenek ve özelliklerini tanıyarak potansiyellerini en üst düzeyde kullanmaları yoluyla, bilgi, teknoloji ve yaratıcı çözüm üreten, insanlığın gelişimine katkı sağlamaya yönelik eğitim veren Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi yeni bir projeye imza attı. Daha önce TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceler alan okul öğrencilerine okulun 7'inci sınıf öğrencisi Muhammed Mert Er de katıldı. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Gamze Mete'nin danışman olarak verdiği destekle 'Karakter ve yaş bilgisine göre kitap türü önerisi yapan yapay zeka yazılımı' projesini geliştiren Er, 17. TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi, Türkiye finallerinde de Türkiye 2'incisi oldu.

"KİTAP OKUMA ORANLARININ ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni Gamze Mete şunları söyledi:

"Öğrencilerimle ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalara katılıyoruz. 17'inci TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri araştırma proje yarışmalarında da Türkiye ikincisi olduk. Projemizin adı; karakter ve yaş bilgisine göre kitap turu önerisi yapan yapay zeka yazılımı. Projemizin amacı aslında adından da belli olduğu üzere kişilerin karakter ve yaş analizlerine bakarak okuyabilecekleri kitap türlerini yapay zeka yazılımlarını da kullanarak özellikle kendi türünde emsalsiz olan dünya klasikleri arasından kitap türü önerisi yapan bir yazılım geliştirmek. Bu projeyle aslında kişilerin kitap seçme serüvenini birazcık daha hızlandırmayı ve bu sayede de kitap okuma oranlarının artmasını bekliyoruz. Projemiz geliştirilerek, okullarda, kitapçılarda, hatta kütüphanelerde bile çok rahat şekilde kullanılabilir. Bu sayede de insanlar okuyacakları kitapları seçmekte zorlanmadan daha rahat ve daha farklı çeşitlerde kitapları okuyabilirler."

"BU PROJEYLE BERABER KİŞİ KENDİ ÖZELLİĞİNE DAİR OLAN KİTABI BULABİLECEK"

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi 7. Sınıf öğrencisi Muhammed Mert Er de, çalışması hakkında şöyle konuştu:

"Projenin amacı kişilerin yaş ve karakter özelliklerine bağlı olarak onlara bir kitap türüne bulunmaktadır. Projeyi ben yaptım. İçeriğinde blok tabanlı bir kodlama yaptım. Kodlamamda burada yapay zekayı kullanarak bunun yaş tanımlama özelliği ve konuşma özelliği ekledim. Bunun sonucunda da burada yapay zekayla beraber kişinin yaşını tamamladım veya projemle konuşma özelliği ekledim. Bu projeyi okulda arkadaşlarımla beraber denedim. Projenin nasıl olabileceğini hocamla beraber tartıştık, projeyi yaptık. Sonra TÜBİTAK'a başvurusunu yaptık. Başvuru sonucunda başvurum olumlu geçti, bölge yarışmasına çağrıldım. Bölge yarışmasından da birincilikle ayrıldım, final yarışmasına gittim. Finalde de Türkiye ikinciliği elde ettim. Bu projeyle beraber kişi kendine özel, yani kendi özelliğine dair olan kitabı bulabilecek ve onu rahat bir şekilde okuyabilecek."