Yapay Zeka Destekli Yeni Yangın Algılama Sistemi Patent Aldı

Yapay zeka destekli çok sensörlü yangın algılama sistemi, üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olarak Yaşar Üniversitesi ve EDS Elektronik iş birliğiyle geliştirildi. Yeni yöntem, iç mekanlarda yanlış alarm oranını önemli ölçüde azaltarak daha güvenilir bir yangın tespit süreci sunuyor. Çalışma, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin desteğiyle Avrupa Patent Ofisi tarafından uluslararası patentle tescillendi.

Yaşar Üniversitesi, EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. ve Yaşar Üniversitesi Mezunu, Polonya Bilimler Akademisi, Teorik ve Uygulamalı Bilişim Enstitüsü'nde görev yapan Dr. Mert Nakıp'ın ortak başvuru sahibi olduğu yeni nesil çok sensörlü yangın algılama yöntemi, Avrupa Patent Ofisi tarafından tescil edildi. "Çok Sensörlü Yangın Algılama için Tekrarlayan Trend Tahminli Sinir Ağı" başlıklı uluslararası patent, özellikle iç mekanlarda sıkça yaşanan yanlış alarmları önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Yenilikçi proje

Patent ekibinde yer alan Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, geleneksel yangın dedektörlerinin çoğunun yalnızca dumanı algıladığı için sigara dumanı, yemek buharı veya toz gibi durumlarda hatalı alarm verebildiğini belirtti. Bu durumun hem kullanıcıları rahatsız ettiğini hem de itfaiye ekiplerinin gereksiz yönlendirilmesine yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Güzeliş, yapay zeka destekli çok sensörlü yeni sistemin hem yanlış alarm ihtimalini düşürdüğünü hem de gerçek bir yangının gözden kaçırılmasını engellediğini söyledi. Bu kapsamda, Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş'in kurucu ortağı olduğu, Yaşar Üniversitesi çıkışlı yenilikçi bir girişim olan Thales AI Ltd. Şti., üniversitede geliştirilen yapay zeka tabanlı teknolojilerin ticarileşmesine örnek gösterilen şirketlerden biri olarak Kuzey İzmir TEKMER'de yer alıyor.

Güvenilir tespit

Uluslararası tescil alan bu yenilikçi çalışmaya liderlik eden ve Polonya Bilim Vakfı (FNP) tarafından Polonya'daki en iyi genç bilim insanlarına verilen START bursu alan Dr. Mert Nakıp da son yıllarda çok sensörlü ve akıllı yangın algılama sistemlerine duyulan ihtiyacın arttığını vurguladı. Nakıp, mevcut çalışmaların çoğunun dış mekan ve orman yangınlarına odaklandığını; geliştirilen yeni yöntemin ise özellikle bina içi kullanıma yönelik daha güvenilir bir çözüm sunduğunu belirtti. - İZMİR