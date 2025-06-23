Yangından Sonra Hayırseverler Kadının Evini Yeniledi

Yangından Sonra Hayırseverler Kadının Evini Yeniledi
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, evi yanan 72 yaşındaki Sevgi Sakarya'nın evinin tadilatı, haberin ardından hayırseverler tarafından yapıldı. Sakarya, kendisine yardımcı olanlara teşekkür ederek, 'Gelin evimde çay içelim' dedi.

Geçtiğimiz mart ayında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki evi yanan ve alevleri son anda görerek yangından kaçan 72 yaşındaki kadının evi, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberinin ardından yaptırıldı. Yardımcı olan herkese teşekkür eden yaşlı kadın, "Allah çay içmeyi de nasip etsin, herkesi beklerim buyurun gelin" dedi.

Sivrihisar ilçesinin kırsal Elcik Mahallesi'nde tek başına yaşayan Sevgi Sakarya'nın evinde geçtiğimiz mart ayında gece saatlerinde soba bacasındaki kurumdan dolayı yangın çıkmış, kulakları da az işiten yaşlı kadın alevleri tesadüfen tuvalete kalkmasıyla görmüştü. Yaşlı kadının kül olan evi sonrasında İhlas haber Ajansı muhabirine röportaj verip konuyu gündeme taşımıştı.

"Siz olmasaydınız evimi yaptıramayacaktım"

Yapılan haber sonrasında hayırsever vatandaşlarınca yaşlı kadının evinin tadilatı için yardım edildi. Yapılan yardımlarla kaba inşaatı tamamlanan evini gören Sevgi Sakarya, mutluluğu göze çarptı. Yardımcı olan herkese ve İHA'ya teşekkür eden kadın, yardımcı olanlara, "Gelin evimde çay içelim herkesi beklerim" dedi.

Yardımlar sonrası konuşan Sevgi Sakarya, "Allah herkesten razı olsun. Siz olmasaydınız evimi yaptıramayacaktım. Sizin sayenizde yapıldı bu ev. Allah size sağlık versin, iyi günler versin. Evime oturmayı Allah nasip etsin. Allah çay içmeyi de nasip etsin, herkesi beklerim buyurun gelin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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