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Yangından kurtardığı keçiyi sırtında taşıdı

Yangından kurtardığı keçiyi sırtında taşıdı
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Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında alevlerle mücadele sürerken, bir vatandaş alevlerin tehdit ettiği bölgedeki keçiyi sırtına alarak güvenli alana taşıdı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında alevlerle mücadele sürerken, bir vatandaş alevlerin tehdit ettiği bölgedeki keçiyi sırtına alarak güvenli alana taşıdı.

Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde zirai alanda başlayıp, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ederken, bölgede hayvanların kurtarılması için de zamanla yarışılıyor. Yangının etkilediği alanlarda hayvanları kurtarma çalışmaları sürerken, vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Keçiyi omzuna alarak bölgeden uzaklaştırdı

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın alevlerin tehdit ettiği bölgedeki keçiyi sırtına alarak koşar adımlarla güvenli alana taşıdığı görüldü. Canını hiçe sayarak hayvanı yangından uzaklaştıran vatandaşın çabası kameralara yansırken, görüntüler yangının yalnızca ormanı değil bölgedeki canlıları da tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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