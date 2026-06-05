Grand Kartal Otel Yangınında Ailesini Kaybeden Yüksel Gültekin'in Yaptırdığı Sağlık İstasyonu ve Şadırvan Açıldı

Grand Kartal Otel'deki yangında ailesini kaybeden Yüksel Gültekin tarafından yaptırılan Dr. Enes Gültekin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile 8 canın anısına inşa edilen 8 kurnalı şadırvan düzenlenen törenle hizmete açıldı. Düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak tarihinde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının acısı tazeliğini korurken, yangında ailesini kaybeden Yüksel Gültekin tarafından yaptırılan 1 nolu Dr. Enes Gültekin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve kaybettiği 8 canın anısına 8 kurnalı şadırvanın açılış töreni düzenlendi. Alpagut Mahallesi'nde yaptırılan 1 Nolu Dr. Enes Gültekin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu önünde gerçekleştirilen açılış törenine Bolu protokolünün yanı sıra yangın faciasında yaşamını yitiren Dr. Enes Gültekin'in arkadaşları ile yangında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan da katıldı. Törende balonlar gökyüzüne bırakılırken, kurdele kesiminin ardından istasyon gezildi. Daha sonra Bahçelievler Mahallesi'nde 8 kişinin anısına yaptırılan 8 kurnalı şadırvanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından şadırvan vatandaşların ziyaretine açıldı. Törende konuşan Bolu İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Bayram Kerkez, Dr. Enes Gültekin'in sağlık camiasında derin izler bıraktığını belirterek, "Doktor Enes Gültekin kardeşimizi zamansız kaybetmenin üzüntüsünü tüm sağlık camiası olarak içimizde derinden hissediyoruz. Ancak Yüksel Gültekin beyefendi ve ailesi, tarifi imkansız bu acıyı içlerine gömmek yerine, doktor Enes Gültekin'in hatırasını yaşatacak bu istasyonu Bolu'ya kazandırmıştır. 112 istasyonlarımız hayatla ölüm arasındaki ince çizgide insanlara ulaşan ilk yardım elidir. Bu istasyondan her ambulans çıktığında kurtarılacak her can, şifa bulacak her hasta Doktor Enes Gültekin'in adını ve hatırasını yaşatmaya devam edecektir" dedi.

Yangın faciasında ailesini kaybeden Yüksel Gültekin ise yaptığı konuşmada, "Bu eser yalnızca evladım Enes'in adına yapılan bir eser değil. Bu eser, 21 Ocak 2025 tarihinde hepsinin şehit olduğuna inandığımız 78 can adına yapılan bir eser olarak da kabul edebilirsiniz. Hepsinin mekanı şimdiden cennet olsun" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı