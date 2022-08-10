Sokakların asfaltları 30 yıl sonra yenilendi

YALOVA - Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İstanbul Caddesi üzerindeki 30 yıldır asfaltları yenilenmeyen sokaklarda çalışma başlattı.

Belediyesi ekipleri kentteki asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Ekipler son olarak Morgül, Yaşar Doğu ve Bakkal Sokak'ta asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri sokaklarda ayrıca kaldırım çalışması da gerçekleştirdi.

"Sadece bu yaz 20 bin ton asfalt sereceğiz"

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova'yı çukur dolu bozuk yollardan kurtarıp modern cadde ve sokaklara kavuşturacaklarını ifade etti. Şu ana kadar toplamda 30 bin ton gibi yüksek bir rakamda asfaltlama yapıldığını da vurgulayan Tutuk, "Biz vatandaşlarımızın taleplerine göre hareket ediyoruz. Morgül Sokak, Leylak Sokak, Bakkal Sokak 25-30 yıldır asfalt atılmamış sokaklarımız. Kaldırımları dahi değiştirilmemiş bu sokakların. Biz bu konuda hemen harekete geçip önce kaldırımlarını da yeniledik. Ardından altyapıyı yeniledik. Sonunda da aşınma asfaltımızı atarak sokaklarımızın 30 yıllık asfalt hasretini sona erdirdik. Bugüne kadar şehrimize 30 bin ton asfalt döktük. Sadece bu yaz 20 bin ton asfalt dökeceğiz." dedi.

'Su taşkınlarının önüne geçtik"

Asfaltlamanın yanı sıra kentin altyapısını da iyileştirdiklerini dile getiren Tutuk, şöyle konuştu:

"İstanbul Caddesi'nde olsun, Fatih Caddesi'nde olsun her yağmurda su baskınları yaşanır, vatandaşın esnafın ev ve işyerleri sular altında kalırdı. Bu konuda vatandaşımızın mağduriyetine son vermek adına gerekli çalışmaları yaptık. Fatih Caddesi, Şehit Ömer Faydalı Bulvarı, Elmalık Yolu ve son olarak da İstanbul Caddesi'nde 2 noktadan su taşkınlarına karşı önlem aldık. Yeni yağmur suyu kanalları döşedik. Yağmur suyunu taşıyan borları da büyüttük. Bu sayede artık bu caddelerimiz su baskınlarından kurtulmuş oldu"